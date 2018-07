Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO E NOVO TÍTULO) Porto, 23 jul (Lusa) - O defesa-central congolês Chancel Mbemba assinou hoje contrato com o FC Porto, que anunciou a contratação do futebolista que alinhava no Newcastle através da sua conta no Twitter. (O NOME CORRETO DO FUTEBOLISTA É CHANCEL E NÃO CHANEL).

Internacional pela República Democrática do Congo, Mbembe, de 23 anos, chega aos campeões portugueses proveniente dos 'magpies', depois de ter alinhado nos belgas do Anderlecht, que o contrataram ao congolês MK Etanchéité.

Mbemba é a quarta contratação dos 'azuis e brancos' para a temporada 2018/19, depois de João Pedro (ex-Palmeiras, Brasil), Saidy Janko (ex-Saint-Étienne, França), Ewerton (ex-Portimonense) e Marius Mouandilmadji (ex-Cotonsport, Camarões).