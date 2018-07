Actualidade

Oficinas de danças de vários pontos do mundo voltam a animar Carvalhais, no concelho de S. Pedro do Sul, de 02 a 05 de agosto, na segunda edição do Tradidanças, que quer recuperar a dinâmica sentida no passado.

"O objetivo é revitalizar aquela dinâmica que tínhamos com outro festival que aconteceu no território e demonstrar as tradições, o património que existe nas nossas terras", afirmou hoje o presidente da União de Freguesias de Carvalhais e Candal, José Carlos Almeida, que organiza o Tradidanças juntamente com a Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada e a Câmara de S. Pedro do Sul.

Carvalhais foi, durante muitos anos, o palco do festival internacional de danças populares Andanças, que este ano se realiza em Castelo de Vide.