Actualidade

Os novos filmes de Vicente Alves do Ó, Rodrigo Areias e Tiago Hespanha, todos em fase de pós-produção, vão ser exibidos na 71.ª edição do festival de Locarno, que decorre em agosto, na Suíça, foi hoje anunciado.

O cinema português está este ano em foco no programa "First Look" do festival, no qual serão exibidos seis filmes em fase de pós-produção, para uma audiência composta apenas por profissionais, entre programadores, exibidores, distribuidores e produtores.

De acordo com informação disponibilizada no 'site' do festival, os filmes escolhidos foram "Campo", de Tiago Hespanha, "Gabriel", de Nuno Bernardo, "Golpe de Sol", de Vicente Alves do Ó, "Hálito Azul", de Rodrigo Areias, "Terra", de Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres, e "Viveiro", de Pedro Filipe Marques.