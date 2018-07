Actualidade

O Fundo Ambiental tem receitas de 157 milhões de euros, mais do dobro do esperado, um acréscimo destinado à descarbonização e à aquisição de comboios e sistema de sinalização no Metropolitano de Lisboa, afirmou hoje o ministro do Ambiente.

"Uma receita que esperávamos da ordem dos 60 milhões de euros é afinal de 157 milhões de euros", avançou à agência Lusa João Matos Fernandes, um acréscimo inesperado das verbas do Fundo Ambiental, a ser essencialmente canalizado para os projetos de descarbonização, mas não só.

"É através deste aumento de receita, por exemplo, que [responderemos] quando forem lançados dentro de dias os dois concursos para o metro de Lisboa, seja para a aquisição dos novos comboios, seja para a aquisição de todo um novo sistema de sinalização e segurança porque o que existe é da década de 60", explicou o governante.