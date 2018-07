Actualidade

O gestor Miguel Maya é a partir de hoje o novo presidente executivo do BCP, substituindo Nuno Amado, que passou a presidente do Conselho de Administração não executivo, informou o banco em comunicado ao mercado.

"O Banco Comercial Português, S.A. informa que, na sequência da receção de ofício do Banco Central Europeu, entrou hoje em funções o Conselho de Administração eleito na assembleia-geral Anual de Acionistas realizada no passado dia 30 de maio", segundo a informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Miguel Maya tem uma carreira de mais de 20 anos no BCP e era até agora vice-presidente executivo do banco.