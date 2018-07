Actualidade

A venda de Cristiano Piccini ao Valência hoje foi oficializada pelo Sporting, com o clube português a informar a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) da transferência do defesa-direito italiano por oito milhões de euros.

Os 'leões' explicam que aquela verba corresponde a 90 por cento dos direitos desportivos do jogador, sendo que o Sporting garante ainda o direito a dez por cento do valor de uma futura venda do futebolista, de 25 anos.

Piccini esteve apenas uma época no Sporting (com 40 jogos disputados), após ter chegado no verão de 2017 vindo do Bétis de Sevilha, por 2,87 milhões de euros.