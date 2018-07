Inovação

Investigadores portugueses estão a preparar uma cápsula que permite, sem sair de casa, transformar os óleos alimentares em diversos detergentes ecológicos.

Uma startup formada por um grupo de químicos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) obteve 700 mil euros para desenvolver detergentes ecológicos. A One-N-Done é uma cápsula 100% ‘verde’ que converte os óleos alimentares usados em diferentes detergentes (lava chão, limpa vidros, sabonetes, lava loiça, etc.), de forma praticamente automática e a baixo custo.

A equipa já desenvolveu uma tecnologia (em processo de patenteamento) que transforma os óleos usados em agentes de limpeza através da proteína com que o pâncreas processa as gorduras ingeridas, funcionando como biocatalizador. «A fórmula mimetiza o que acontece no corpo humano, ou seja, transforma os triglicerídeos presentes nos óleos usados em novos componentes», explicam os fundadores.

Esta solução, que deverá estar no mercado dentro de dois anos, poderá ser usada a nível industrial e doméstico. «A cápsula será idêntica à que colocamos na máquina de lavar roupa ou loiça, estando ‘recheada’ com todos os agentes necessários para a transformação do óleo usado e os ingredientes essenciais (perfume, corantes, etc .) para os vários produtos de limpeza».

Ou seja, cada pessoa poderá facilmente ‘criar’ os seus detergentes em casa como se fosse um laboratório: segundo revelado ao Destak, uma única cápsula será suficiente para uma embalagem de detergente. «O objetivo é democratizar a forma como as pessoas têm acesso aos detergentes, permitindo obter produtos de origem vegetal eficazes e amigos do ambiente, economizando tempo e dinheiro. O utilizador final terá uma poupança média anual de 45% em detergentes».