Venezuela

No primeiro semestre de 2017 foram assassinadas 6.363 pessoas na Venezuela, segundo dados do Observatório Venezuelano de Segurança (OVS) divulgados hoje pela imprensa venezuelana.

"No território nacional [venezuelano]", no qual vivem 31.828.110 pessoas, "acumula-se uma taxa de 20 homicídios por cada cem mil habitantes", explica o portal La Patilla, citando o OVS, um organismo do Ministério do Interior e Justiça.

Os dados dão conta dos cinco estados nos quais se regista o maior número de homicídios: Miranda (927), Arágua (597), Zúlia (569), Carabobo (542) e Bolívar (499).