Actualidade

Os fogos que lavram na Grécia, alguns perto da capital, Atenas, provocaram pelo menos 24 pessoas e mais de 100 feridos, alguns em estado crítico, segundo um novo balanço das autoridades, avançou hoje a Associated Press.

O número de mortos aumentou depois da guarda costeira grega ter recuperado quatro corpos no mar, a uma curta distância dos incêndios. As chamas levaram a que muitos turistas e também cidadãos gregos fugissem do fogo para as praias a leste de Atenas.

Os incêndios devastaram casas, destruíram viaturas e obrigaram a diversas evacuações, com as autoridades a declararem o estado de emergência e a pedirem ajuda europeia.