Actualidade

O Governo português está a acompanhar de forma atenta, através dos serviços consulares, a situação dos incêndios na Grécia, que já provocaram 50 mortos e 156 feridos, alguns em estado crítico.

Contactato pela agência Lusa, o gabinete do secretário de estado das Comunidades disse apenas que está em contacto com os serviços consulares e diplomáticos de Portugal na Grécia, que por sua vez recebe informação da Proteção Civil grega e da própria comunidade portuguesa no país, composta por 740 pessoas.

Os fogos que lavram na Grécia causaram pelo menos 50 mortos e 156 feridos, alguns em estado crítico, de acordo com os últimos dados da Proteção Civil grega.