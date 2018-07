Actualidade

O Programa Gulbenkian Sustentabilidade, da Fundação Calouste Gulbenkian, vai promover um estudo sobre a "Reutilização de manuais escolares: Impacto na aprendizagem escolar, no ambiental e no comportamento sustentável", por proposta da plataforma Book in Loop.

O estudo será feito em parceria com a Universidade de Aveiro e com a Book in Loop, uma plataforma 'online', criada em Coimbra, de compra e venda de manuais usados do 5.º ao 12.º ano, com desconto de 60%.

Luís Lobo Xavier, diretor do Programa Gulbenkian Sustentabilidade, disse à agência Lusa que o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian ao projeto Book in Loop surge enquadrado na determinação de focar o seu trabalho "na área da sustentabilidade na promoção de padrões de consumo e produção ambientalmente responsáveis, economicamente viáveis e socialmente justos, que minimizem o uso de recursos naturais e as emissões de resíduos ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e serviços".