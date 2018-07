Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje à Lusa que não há, até ao momento, registo de portugueses entre as vítimas ou desaparecidos nos incêndios que atingem a Grécia e que já causaram pelo menos 50 mortos.

"Até ao momento, não há nenhuma notícia de qualquer português que esteja incluído no número das vítimas mortais ou dos feridos ou desaparecidos", afirmou Augusto Santos Silva à Lusa, por telefone, a partir de Madrid, onde hoje tem um encontro com o seu homólogo espanhol, Josep Borrell.

O chefe da diplomacia portuguesa lamentou, "em nome do Governo português", os "trágicos incêndios que assolam a região de Atenas" e transmitiu "toda a solidariedade para com o povo grego, as autoridades gregas e as famílias das pessoas atingidas".