Actualidade

Os 13 livros nomeados para o prémio literário Man Booker foram anunciados hoje e incluem, pela primeira vez, uma novela gráfica, revelou a organização.

Em comunicado, a organização referiu que entre os 13 nomeados está "Sabrina", do cartoonista norte-americano Nick Drnaso, que marca a estreia das novelas gráficas nas listas de candidatos a um dos principais prémios literários da língua inglesa, ao fim de 50 anos de história.

O júri selecionou 13 nomeados de um total de 171 obras, de onde se destaca o nome de Michael Ondaatje, com o seu mais recente "Warlight", dias depois de o autor ter sido distinguido com o prémio Booker "dourado", atribuído ao melhor premiado de todas as edições do galardão.