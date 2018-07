Actualidade

O International Airlines Group (IAG), a Ryanair, a easyJet e a Wizz Air apresentaram queixas à Comissão Europeia contra França, por proibir voos nas greves de controladores de tráfego aéreo e, assim, restringir o direito comunitário de liberdade de circulação.

Em comunicado, as transportadoras aéreas garantem não questionar o direito à greve, mas argumentam que França está a infringir as leis da União Europeia (UE) ao não permitir voos em todo o país durante as greves, negando, desta forma, a "liberdade fundamental de viajar entre os Estados membros não afetados pela greve".

"Até agora, as greves dos controladores de tráfego aéreo franceses aumentaram 300% em relação a 2017. No mês passado, o Senado francês confirmou que, isoladamente, França é responsável por 33% dos atrasos de voos na Europa", lê-se no comunicado hoje divulgado.