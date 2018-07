Inquérito/Energia

O antigo presidente da ERSE Vítor Santos disse hoje que o regulador estava de "mãos e pés atados" pelo diploma que criou os CMEC, apesar de ter tentado "por todos os meios, pressionar os sucessivos governos" para o alterar.

"Era bem visível que o regulador ficava de pés e mãos atadas, mas fomos até aos limites da ERSE [Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos]. A ERSE foi atada de pés e mãos por um decreto-lei com autorização legislativa do parlamento", afirmou Vítor Santos em audição na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas, quando questionado pelo deputado do PCP Bruno Dias sobre "a descoberta tardia dos impactos" dos CMEC [custos para a manutenção do equilíbrio contratual], pagos à EDP.

O antigo regulador adiantou que, apesar da retirada de competências, através do diploma que criou os CMEC, "a ERSE tentou, por todos os meios ao seu dispor, procurar pressionar os sucessivos governos para que fizessem alterações ao decreto-lei 240/2004".