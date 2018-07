Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,6% no segundo trimestre deste ano relativamente ao mesmo período do ano passado, registando-se também uma melhoria dos indicadores de clima e confiança para Portugal, revelam dados hoje divulgados.

Na análise de conjuntura do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), hoje divulgada, aquela instituição indica que, "com base nos dados quantitativos disponíveis, estima-se em 2,6% o crescimento homólogo do PIB no segundo trimestre de 2018".

Este crescimento foi de 0,8% em relação ao trimestre anterior, acrescenta aquela instituição.