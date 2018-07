Actualidade

A Ryanair garantiu pagar "mais do dobro" do salário mínimo aos seus tripulantes de cabine (mais de 40 mil euros anuais), numa lista de "factos" publicada hoje sobre as condições dadas aos trabalhadores, que se preparam para fazer greve.

Publicando as tabelas salariais de duas categorias dos tripulantes da Irlanda, Espanha, Portugal e Bélgica, a transportadora aérea de baixo custo quis mostrar as condições laborais na véspera de dois dias de greve dos trabalhadores nas bases espanholas, portuguesas e belgas. Em Itália, a paralisação decorre na quarta-feira.

Em Portugal, os salários oscilam entre os cerca de 2.140 e os 2.900 euros mensais brutos, segundo a companhia que na Irlanda paga entre os 2.300 e os 3.800 euros.