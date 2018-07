Inquérito/Energia

O ex-presidente da ERSE Vítor Santos considerou hoje que "seria obrigatório" ter havido um concurso público aquando do processo de extensão da concessão do domínio público hídrico, decisão do ex-ministro da Economia Manuel Pinho.

Vítor Santos, que esteve 10 anos à frente do regulador do setor da energia, está hoje a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas da energia, tendo sido questionado pelo deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira sobre esta decisão de 2007 do Governo de José Sócrates.

"Não era impossível fazer aquilo que foi feito pelo Governo na altura, mas a ser feito era necessário que tivesse existido um concurso público", considerou o antigo regulador, dizendo mesmo que "o concurso público seria obrigatório".