A operadora brasileira Oi informou hoje que, após a homologação parcial do aumento de capital, vai devolver na quarta-feira "os valores integrais" aos credores que condicionaram a sua participação no processo à subscrição máxima de ações.

Em comunicado enviado ao mercado no Brasil, a Oi indica que, "em razão da homologação parcial do aumento de capital, a companhia devolverá, no dia 25 de julho de 2018 [quarta-feira], os valores integrais aos subscritores que condicionaram a sua participação no aumento de capital à subscrição da quantidade máxima de ações", isto "sem juros ou atualização monetária" e "por meio dos agentes de custódia dos referidos subscritores".

A divulgação é feita depois de, na sexta-feira, a operadora ter indicado ao mercado que, "em cumprimento aos termos, condições e prazos estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial da Oi, deliberou homologar parcialmente o aumento de capital, com a emissão de 1.514.299.603 novas ações ordinárias e de 116.480.467 bónus de subscrição, que serão entregues aos acionistas que exerceram o seu direito de preferência e não condicionaram a sua decisão e aos titulares [...] que capitalizaram os seus respetivos créditos".