Actualidade

O ministro da Administração Interna anunciou hoje que "dentro de meses" entrará em funcionamento o centro de acolhimento temporário do SEF em Almoçageme, Sintra, uma estrutura com capacidade para acolher 50 pessoas e com uma área para crianças.

Referindo que já era lago esperado há mais de uma década, o ministro anunciou o lançamento das obras "para o centro de acolhimento temporário com capacidade para 50 pessoas, com área de famílias e área de crianças", adiantando que "dentro de meses está a funcionar em Almoçageme".

Questionado sobre o funcionamento do centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa, onde ficam retidos menores filhos de requerentes de asilo, o ministro sublinhou que "o SEF [Serviços de Estrangeiros e Fronteiras] respeita a lei e cumpre a preocupação com a salvaguarda dos direitos humanos e a prevenção do tráfico de seres humanos".