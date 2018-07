Actualidade

O Governo da República Democrática do Congo declarou hoje o fim do surto de Ébola, que matou 33 pessoas desde o seu início, em 08 de maio, anunciou hoje o ministro da Saúde congolês, Oly Ilunga.

"Após um período de observação de 42 dias sem novos casos confirmados e de acordo com os regulamentos internacionais de saúde, declaro a partir de hoje, dia 24 de julho de 2018, o fim do surto de Ébola na província de Equador, na República Democrática do Congo", disse o ministro.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reagiu e felicitou o país e todos os envolvidos no combate ao surto.