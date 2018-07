Inquérito/Energia

O ex-presidente da ERSE Vítor Santos considerou hoje que foi para manter as condições de financiamento que duas centrais continuaram com CAE, perdendo assim "a oportunidade histórica de terem remunerações mais elevadas com os CMEC".

Em audição na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas na energia, o ex-presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) afirmou que "a manutenção de centrais com CAE [contratos de aquisição de energia] foi menos custosa para os consumidores", e que "há uma maior penalização, sem dúvida nenhuma, com a transição para os CMEC [custos de manutenção]".

Questionado pelo deputado do PS André Pinotes sobre a manutenção de dois CAE - Turbogás e Tejo Energia -, Vítor Santos disse que "nem sempre há uma correlação positiva entre sobrecustos e avaliação que as empresas fazem", adiantando que "os financiadores reagem mal a alterações [aos contratos]".