A reprogramação do quadro comunitário de apoio Portugal 2020 prevê o "reforço das políticas territoriais" num montante de quase 700 milhões de euros, disse hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

A comissão interministerial de coordenação da reprogramação do programa Portugal 2020 "concluiu por um reforço das políticas territoriais" de 694 milhões de euros, disse Manuel Machado, que falava aos jornalistas, na sede da ANMP, hoje, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da Associação.

As políticas territoriais são "aquelas que estão mais diretamente alocadas à atividade municipal, no âmbito dos planos operacionais" regionais e nacionais, referiu Manuel Machado, que integra a comissão de reprogramação do Portugal 2020, em representação dos municípios, enquanto presidente da ANMP.