Actualidade

A seleção portuguesa de andebol de sub-20 garantiu hoje presença nas meias-finais do Europeu da categoria, ao vencer a Espanha por 29-27, em jogo do Grupo 2 da ronda principal.

Ainda com um jogo por disputar, na quarta-feira, frente à Croácia, a equipa lusa já garantiu a primeira posição do grupo e vai defrontar nas 'meias' o segundo classificado do Grupo 1.

Portugal, que segue 100 por cento vitorioso na competição, entrou a vencer e aos 10 minutos seguia com uma vantagem de 5-1, que foi segurando sempre até final da primeira parte (13-9).