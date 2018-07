Actualidade

O Portimonense, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o regresso, por empréstimo, do médio brasileiro Ewerton, que tinha sido transferido para o FC Porto durante o defeso.

"Em relação a Ewerton, já foi acertado o seu regresso ao Portimonense a título de empréstimo", revelou a SAD algarvia, em comunicado publicado no seu sítio oficial.

O médio brasileiro, de 25 anos, que representava o Portimonense desde 2014, foi anunciado como reforço pelos portistas no início de julho, com contrato até 2022, mas acabou por não satisfazer o técnico Sérgio Conceição, que o dispensou durante o estágio realizado no Algarve.