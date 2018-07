Actualidade

O governo brasileiro será sede regional do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, após a 10.ª Cimeira de Joanesburgo, onde espera aprofundar o diálogo entre o bloco em temas centrais da agenda internacional, disse hoje à Agência Lusa o embaixador do Brasil na África do Sul.

"Será o momento para o BRICS renovar o seu compromisso com o fortalecimento do multilateralismo e com a busca pela reforma das instituições de governação global", frisou o embaixador Nedilson Jorge.

Em entrevista à Lusa, o diplomata refere que o Brasil usará o encontro de alto nível para "viabilizar" o aprofundamento da sua cooperação setorial no seio do bloco das principais economias emergentes do mundo.