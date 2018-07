Actualidade

O romance "As Pessoas do Drama", de H.G. Cancela, é o vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE), relativo ao ano de 2017, anunciou hoje esta entidade.

"O júri deliberou atribuir o Grande Prémio de Romance e Novela à obra 'As Pessoas do Drama', de H. G. Cancela, pela leitura crítica da História e da Cultura europeia na sua relação com a cultura árabe, através de uma temática poderosa (a culpa, a impunidade, o drama, o olhar, o incesto, a tensão e a violência familiares) e de uma revisitação de personagens e de mitos do nosso património cultural ocidental", lê-se na ata do juri.

"Trata-se de uma escrita densa e de um universo ficcional intenso e original, que desafia tabus civilizacionais e cria desassossegos em quem lê", refere o juri.