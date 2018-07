Actualidade

As escolas e agrupamentos têm 1.230 vagas que nenhum professor quis ocupar, sendo metade destes lugares em estabelecimentos situados em Lisboa e Setúbal, segundo dados do Ministério da Educação (ME).

A região com mais vagas indesejadas diz respeito ao Quadro de Zona Pedagógica (QZP) 7, que abrange as escolas de Lisboa e da Península de Setúbal, onde ficaram 625 lugares por preencher, segundo informações do ME solicitados pela Lusa.

O Ministério foi obrigado pela Assembleia da República a realizar novamente o concurso interno (destinado a professores de carreira que querem mudar de escola), ao qual se candidataram 30.580 professores, mas houve 1.230 lugares que ficaram vazios.