O Wolverhampton, emblema que subiu ao principal escalão do futebol inglês, anunciou hoje a contratação de João Moutinho, com o médio a tornar-se no oitavo jogador português a integrar o plantel às ordens de Nuno Espírito Santo.

Moutinho, de 31 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e junta-se aos seus compatriotas Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota.

Os 'Wolves' confirmaram na rede social Twitter a contratação do internacional português, que alinhava no Mónaco, e publicaram um vídeo em que o médio assume o desejo de conquistar "grandes coisas" ao serviço do seu novo clube.