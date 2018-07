Actualidade

Dois portugueses sofreram hoje ferimentos no incêndio num catamarã na ria de Arousa, na Galiza, "foram assistidos no hospital de Pontevedra, mas já tiveram alta", disse à Lusa fonte do gabinete do Secretário de Estado Comunidades Portuguesas.

De acordo com a mesma fonte, "o cônsul de Portugal em Vigo continua em diálogo com as autoridades para apurar mais informações, existindo a possibilidade de haver mais portugueses entre os passageiros da embarcação".

O incêndio no catamarã em junto à localidade de O Grove, Espanha, causou 37 feridos, cinco com gravidade, entre os quais dois com a classificação médica de "queimaduras graves", segundo a agência noticiosa espanhola Efe.