Actualidade

A Aliança do Pacífico e o Mercosul assinaram na quarta-feira uma declaração e um plano de ação conjunto para impulsionar o comércio livre e a integração das economias destas duas organizações.

No final da cimeira da Aliança do Pacífico que decorreu no México, os países membros desta organização (Colômbia, México, Chile e Peru) comprometeram-se a "reforçar a liderança regional" para enfrentar o protecionismo, algo que consideram contrariar os seus ideais, uma mensagem fortalecida pela assinatura de um plano conjunto com o Mercosul - Mercado Comum do Sul que integra a Argentina, o Brasil, o Uruguai e o Paraguai.

O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, sublinhou que a Aliança do Pacífico - que constitui 38% do Produto Interno Bruto (PIB) e 50% do comércio total da América Latina - pode ser a "antítese" ao protecionismo de outros países, e também servir de exemplo.