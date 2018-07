Actualidade

As autoridades do Laos encontraram os corpos de 17 pessoas disse hoje o cônsul da Tailândia naquele país à agência de notícias France-Presse, quando prosseguem as operações de resgate de centenas de desaparecidos.

"Foram recuperados 17 corpos até agora, mas ainda não podemos estimar o número de desaparecidos", disse o cônsul da Tailândia no Laos, Chana Miencharoen.

Pelo menos oito aldeias da província de Attapeu, no sul do país, ficaram completamente inundadas após a barragem que estava em construção nos rios Xe Pian e Xe Namnoy ter cedido na segunda-feira, de acordo com o jornal Vientiane Times.