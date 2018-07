Actualidade

O narcotráfico foi responsável por mais de 11 mil mortes no México nos primeiros seis meses do ano, "um recorde histórico" num país que registou quase 16 mil homicídios até finais de junho, apontou uma organização não-governamental.

"O ano passado foi muito mau, mas este ano consegue ser pior", lamentou na terça-feira Santiago Roel, fundador da organização Semáforo Delictivo, que compara dados do Governo com pesquisas online e dados de consultores.

Entre janeiro e junho foram cometidos 15.973 homicídios no México, superando os 13.503 registados no primeiro semestre de 2017. O balanço é do Ministério do Interior, que, no entanto, não especifica quantos estão ligados ao crime organizado.