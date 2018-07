Actualidade

O grupo espanhol Santander obteve um lucro de 3.752 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, depois de ter tido despesas de 300 milhões com a integração do Banco Popular.

Na informação que enviou hoje de manhã à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o grupo sublinha que se fossem excluídos estes encargos não recorrentes teria tido um benefício de 4.052 milhões de euros, um aumento de 25%, devido ao crescimento das receitas com os clientes.

Devido às despesas com a integração do Banco Popular, comprado em 07 de junho de 2017, o lucro do grupo no segundo trimestre do ano caiu 3%, para 1.698 milhões de euros, em relação ao mesmo período um ano antes.