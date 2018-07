Actualidade

Dez voos para hoje foram já cancelados nos aeroportos de Lisboa e no Porto devido à greve dos tripulantes de cabine da Ryanair, segundo informação disponível às 07:30 na página da ANA - Aeroportos de Portugal.

Os tripulantes de cabine da transportadora aérea Ryanair cumprem hoje e quinta-feira uma greve europeia para exigirem a aplicação da lei nacional.

De acordo com informação disponível na página da ANA, às 07:30 estavam cancelados dois voos que deviam partir do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino a Beauvais, Paris (França) e outro para a ilha Terceira, nos Açores.