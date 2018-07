Actualidade

As receitas totais da Vodafone Portugal subiram 3,4% no primeiro trimestre fiscal terminado em junho, para 254 milhões de euros, face ao período homólogo, e as receitas de serviço avançaram 3,6%, anunciou hoje a operadora.

Em comunicado, a operadora de telecomunicações adianta que, de abril a junho, primeiro trimestre do ano fiscal 2018-2019, a Vodafone Portugal "prossegue a trajetória de crescimento das receitas de serviços, principal indicador de negócio, suportada sobretudo pela evolução consistente do serviço fixo a dois dígitos".

No período em análise, as receitas de serviços atingiram 239 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 3,6% face a igual período do ano anterior.