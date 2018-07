Actualidade

Dezenas de pessoas morreram num ataque suicida perto de uma assembleia de voto na cidade de Quetta, no Paquistão, no dia em que se realizam as eleições legislativas.

O número certo de mortos ainda não é conhecido, mas as agências noticiosas citam fontes oficiais que apontam para mais de 20 vítimas mortais e cerca de 40 feridos.

As autoridades paquistanesas estão a responsabilizar o grupo extremista Estado Islâmico (EI) pelo ataque.