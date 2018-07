Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Madrid, 25 jul (Lusa) - O futebolista internacional português Gelson Martins, que rescindiu unilateralmente com o Sporting alegando justa causa, assinou um contrato válido por cinco épocas com o Atlético de Madrid, anunciou hoje o clube espanhol no seu site oficial.

O Atlético de Madrid, vice-campeão espanhol e vencedor da Liga Europa, diz que assegurou a contratação de um "extraordinário jogador", um "extremo incisivo e com muito talento [...] que representa um perigo constante para as defesas adversárias".

Gelson, de 23 anos, foi um dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente com o Sporting, na sequência das agressões de que foram alvo na Academia de Alcochete, dos quais três já tinham sido contratados por outros clubes: Rui Patrício (Wolverhampton), Podence (Olympiacos) e William Carvalho (Betis).