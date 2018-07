Actualidade

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) advertiu hoje que persistem riscos orçamentais "muito significativos" na economia portuguesa, apesar dos resultados macroeconómicos e orçamentais melhores do que os inicialmente projetados pelas instituições nacionais e internacionais nos últimos anos.

"A economia portuguesa alcançou nos últimos anos resultados macroeconómicos e orçamentais melhores do que os inicialmente projetados pelas instituições nacionais e internacionais. No entanto, persistem riscos orçamentais muito significativos, considerando o CFP que o reconhecimento destes riscos e a tentativa de regularmente os identificar e quantificar o seu impacto são essenciais à boa gestão das finanças públicas", indica a instituição liderada por Teodora Cardoso no relatório "Riscos orçamentais e sustentabilidade das finanças públicas".

O CFP centrou a análise de identificação de riscos em cinco áreas: o desempenho macroeconómico, a receita e a despesa públicas, as responsabilidades contingentes e a dívida pública.