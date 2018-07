Actualidade

O vice-presidente do CDS-PP, Nuno Melo, acusou hoje o Governo de "desbaratar dinheiro a pensar já nas próximas eleições" e de deixar degradar "serviços essenciais" como o do setor dos Transportes.

As acusações do também cabeça de lista do CDS-PP às próximas eleições europeias foram feitas esta manhã durante uma viagem de comboio entre Cascais e Lisboa, realizada para "alertar para os problemas da ferrovia em Portugal, nomeadamente o envelhecimento do material circulante e o aumento das supressões de composições.

"Quando se desbarata dinheiro que faz falta para funções que são importantes do Estado a pensar em votos e em eleições seguintes, tudo colapsa. As supressões de comboio não acontecem por qualquer coisa. Acontecem porque realmente o Estado, através de um Governo que é do PS, pensa nas próximas eleições e usa dinheiro, que é escasso, a pensar nesses votos e depois faz falta, não existe", afirmou à agência Lusa o eurodeputado centrista.