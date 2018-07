Actualidade

A transportadora aérea Ryanair garantiu hoje não registar perturbações, além dos voos anteriormente cancelados para 50 mil passageiros, devido à greve de tripulantes de cabine em Portugal, Espanha e Bélgica.

Na única publicação sobre a greve colocada na rede social Twitter, a companhia irlandesa de baixo custo informou não ter havido "mais interrupções nesses países e todos os voos programados estão a ser operados hoje normalmente".

No entanto, na página da ANA-Aeroportos de Portugal surgiram, pelas 12:30, 19 registos de cancelamentos de voos de e para os aeroportos de Lisboa e do Porto nesta quarta-feira. No aeroporto de Faro não há indicação de cancelamentos.