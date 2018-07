Actualidade

A ministra do Mar assumiu hoje que em 2019 "vai ter de haver uma redução nos limites de captura de sardinha", mas garantiu que a "suspensão total está completamente fora de hipótese".

"O stock [de sardinha] continua a evoluir no bom sentido, e não existe razão para deixar de haver pesca. Quer Portugal quer Espanha se baterão contra essa hipótese e julgo que a razão está do nosso lado. Agora, eventualmente, teremos de reduzir a captura", disse Ana Paula Vitorino.

A governante, que hoje esteve em Angeiras, no concelho de Matosinhos, a fazer o lançamento da primeira pedra da construção do novo quebra mar do porto de mar local, referiu que os estudos científicos dão conta "de um aumento da biomassa de sardinha, mas também revelaram uma diminuição dos juvenis", sendo, por isso, "necessário tomar medidas".