Actualidade

Um vasto lago de água salgada em Marte parece estar escondido sob uma camada de gelo no Polo Sul, divulgou hoje a revista científica Science.

Sinais recolhidos durante três anos pelo radar da sonda europeia Mars Express indiciam, segundo os autores do artigo, a presença no 'planeta vermelho' de um lago muito semelhante aos grandes lagos de água líquida encontrados debaixo do gelo da Antártida e da Gronelândia.

De acordo com a equipa de cientistas italianos que conduziu a investigação, o lago marciano terá cerca de 20 quilómetros de largura.