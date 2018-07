Actualidade

O Estado vai alargar depois do Verão a possibilidade de mais municípios integrarem o Espaço Empresa, num quadro que contará com a adesão de mais ministérios e serviços, anunciou hoje em Valongo a secretária de Estado da Indústria.

Em declarações após a inauguração do Espaço Empresa na Câmara de Valongo, no distrito do Porto, Ana Teresa Lehmann anunciou uma segunda fase mais ambicioso para depois do verão, que surgirá na esteira do "sucesso" da primeira investida, que conta já com 33 municípios.

"Esta primeira fase foi um sucesso, já contamos com 33 municípios, quer individualmente quer integrados em comunidades intermunicipais, e oferece um catálogo de mais de 100 serviços. Depois do verão, vamos lançar uma segunda fase, que terá um segundo pelotão de câmaras associadas e um conjunto de outros ministérios e de outros serviços, entre eles o Ministério da Agricultura", anunciou a governante.