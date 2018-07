Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje que tenciona ouvir os partidos políticos com assento parlamentar no começo de 2019 sobre a data das eleições legislativas desse ano, que lhe compete marcar.

À saída de uma sessão solene na Reitoria da Universidade de Lisboa, o chefe de Estado referiu que as reuniões da próxima semana com os sete partidos com representação parlamentar servirão para ouvir "o que pensam acerca do Orçamento do Estado" e de "pontos de política fundamentais neste fim de legislatura".

Neste contexto, adiantou: "Não é ainda o tempo - isso farei no começo do ano que vem - para ouvi-los sobre a data das eleições para a Assembleia da República".