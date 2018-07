Actualidade

O grupo espanhol Santander, que vai retirar ações de quatro bolsas, entre elas da Euronext de Lisboa, ainda não tem um prazo definido para o fazer, mas vai permitir que os acionistas possam vender as suas participações até 2019.

"Ainda não temos essa data porque depende de como decorre o processo de venda das ações e a obtenção das autorizações necessárias" para a retirada das bolsas de valores da Argentina, Brasil, Lisboa e Itália, disse hoje à agência Lusa fonte oficial da instituição bancária.

A mesma fonte remeteu mais informações para o comunicado hoje enviado ao mercado, que refere que, "devido à exclusão e com o propósito de adequadamente tutelar os interesses dos acionistas do Banco Santander nos mercados alvo", a instituição vai "oferecer a esses acionistas a opção de venderem as suas ações nas bolsas de valores espanholas".