Actualidade

Penafiel vai candidatar-se a Cidade Europeia do Desporto em 2020 para assinalar, naquele ano, o 250.º aniversário da cidade, disse hoje à Lusa o presidente da câmara, Antonino Sousa.

"Achamos que é uma forma também de assinalar essa efeméride, essa data tão especial, valorizando todos aqueles que ao longo dos anos se têm dedicado ao desporto e têm tido sucesso nas mais diversas modalidades", comentou o autarca, em declarações à Lusa.

A candidatura foi hoje apresentada numa sessão pública realizada no museu municipal, com a presença de Nuno Pedro Santos, presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES), e da antiga campeã olímpica Fernanda Ribeiro, natural e residente em Penafiel, apresentada como embaixadora da candidatura.