Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros português defendeu hoje a internacionalização da economia nacional como uma oportunidade para promover a cooperação, afirmando que as empresas portuguesas devem prever o desenvolvimento social nos seus projetos no estrangeiro.

"Temos procurado aproximar ainda mais a área da cooperação e da internacionalização económica, não por qualquer lógica economicista, mas porque é muito importante que as políticas públicas que apoiam a internacionalização das nossas empresas e da nossa economia produzam externalidades positivas de dimensão social", disse hoje Augusto Santos Silva, intervindo na sessão de encerramento da XI reunião plenária do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento (FCD),que decorreu hoje na sede do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, em Lisboa.

Esta é uma "terceira área" da cooperação, que se soma à cooperação bilateral e delegada, referiu.