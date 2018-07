Actualidade

A família de origem marroquina que estava retida no Espaço Equiparado de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto de Lisboa vai ainda hoje para o Centro de Acolhimento para Refugiados (CPR) da Bobadela, informou o SEF.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) esclareceu que só agora se confirmou que as declarações e os documentos da família coincidem e que por estar pendente decisão judicial que pode demorar "foi determinada a emissão de visto especial".

O visto permite a entrada em Portugal do agregado familiar, "garantindo-se assim que a criança não permanece no EECIT além do estritamente necessário à salvaguarda dos superiores interesses relativos à sua necessária proteção, atenta especial vulnerabilidade", refere o comunicado do SEF.