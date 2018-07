Actualidade

A Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, recusou os resultados das eleições legislativas realizadas hoje, ainda antes do anúncio oficial dos primeiros escrutínios.

"Recusamos os resultados", proclamou em conferência de imprensa realizada em Lahore o presidente da PML-N e irmão de Nawaz, Shahbaz Sharif.

O dirigente político denunciou que os seus representantes foram expulsos de assembleias eleitorais durante a contagem dos votos e que não chegaram a receber uma cópia da ata com o resultado fonal de cada local de voto.